Medieprofessor: – Lettere å kåre tapere enn vinnere etter partilederdebatten

– Utover Sandberg-saken syns jeg egentlig at debatten var ganske tam. For velgerne er det greit at det er en stund til neste valg, for de fikk ingen tydelige svar i dag, oppsummerer UiO-professor Skogerbø til NTB.

Hun mener KrF-lederen utmerket seg sterkest, men dessverre med negativt fortegn.

– Hareide leder et parti med mye motgang, og det er helt tydelig at han sliter veldig med at velgerne allerede har valgt side, mens han selv forsøker å balansere mellom blokkene. Det er vanskelig å argumentere for dette ståstedet, sier hun.

Ingen vinner

På den annen side peker hun ut Solberg som debattens «vinner», men i gåseøyne ettersom ingen av partilederne skilte seg nevneverdig positivt ut.

– Hun er statsminister, og det viser hun. Men hun har også store problemer hun må håndtere, og det er vanskelig å opprettholde et troverdig bilde av at du holder stø kurs og orden i landet mens Sandberg-kaoset pågår, sier medieprofessoren.

Jensen virket enda mer preget av situasjonen rundt den avgåtte fiskeriministeren.

– Regjeringsslitasjen er veldig tydelig. Det har vært mange statsrådsskifter og det må være vanskelig å holde alt sammen. Sandberg dro for eksempel fram mye i dag som helt sikkert er vanskelig å håndtere. Innad i Frp er det strid om det er lurt å sitte i regjering eller ikke, det tærer voldsomt på på partiet, sier medieprofessoren.

Støre sliter

Fra venstresiden mener hun både SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum markerte seg positivt de gangene de slapp til, selv om begge ble lite synlige.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sliter fortsatt med å være tydelig, sier Skogerbø.

–Men han viser slagkraft når han er på hjemmebane og snakker om arbeidsliv, og han kom best ut av automatiseringsdebatten, sier medieprofessoren.

