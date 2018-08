Medietilsynet: Tre av ti barn følger aldri aldersgrensen på sosiale medier

innenriks

Kun 16 prosent av barn mellom 9 og 12 år følger alltid aldersgrensene på sosiale medier, viser undersøkelsen Barn og medier 2018.

I alderen 9 til 13 år oppgir 74 prosent av de spurte at de bruker sosiale medier.

Aldersgrensen for å lage en profil og bruke sosiale medier er satt til 13 år etter at EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i Norge i juli.

– Lovverket er strammet inn fordi kommersielle aktører ikke skal kunne samle inn og bruke data fra barn under 13 år uten foreldres samtykke. Det er Medietilsynets råd å følge aldersgrensene, sier direktør Mari Velsand.

Dersom foreldre likevel lar barn under 13 år få opprette en profil på sosiale medier, må de hjelpe barna og gi dem kunnskap om hvordan de skal bruke sosiale medier, mener Velsand.

– Barna trenger veiledning i hvilke utfordringer de kan støte på i det digitale universet og hvordan disse best kan håndteres, sier hun.

Nesten 30 prosent av deltakerne i undersøkelse svarer at de har sendt eller delt bilder og video av andre på sosiale medier uten tillatelse. Antallet øker med alderen, og halvparten av alle 17-åringene deler bilder og video uten tillatelse.

En like stor andel, 30 prosent, angrer på et bilde, en video eller tekst de har sendt eller lagt ut. Det er flere jenter enn gutter som angrer, og tallet øker med alderen for begge kjønn.

