Støre vil ha Schjelderup inn i nasjonal politikk

Det sier Støre til Bergens Tidende.

– Helt åpenbart. Dette er ikke et farvel, tvert imot. Jeg ønsker å se ham med videre, sier han.

Schjelderup meldte onsdag på Facebook at han gir seg som byrådsleder i Bergen etter valget neste år.

Til BT påpeker han at det kun er et farvel med bergenspolitikken og at han er positiv til å prøve seg på et annet politisk nivå. Han er smigret av ordene fra partitoppen Støre.

– Det er hyggelig sagt av ham. Jeg er en sterk støttespiller av Støre, og han er en person jeg har hatt et godt samarbeid med. At han sier det han sier er hyggelig, og jeg må vurdere det seriøst om det skulle oppstå en situasjon, sier han.

Schjelderup har vært folkevalgt i 16 år. Han har siden Arbeiderpartiets brakvalg i 2015 ledet byrådet i vestlandshovedstaden. De siste åtte årene har han og Marte Mjøs Persen vært partiets toppkandidater i byen.

