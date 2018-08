Ølet smakte smør – nå går det rett i sluket

innenriks

Ølet med den lite leskende smaken befinner seg på Park Bistro, men kan verken drikkes eller selges, skriver Telemarksavisa.

– Det har skjedd en produktfeil, som har forårsaket en infeksjon i ølet. Slik skjer dessverre av og til. Dessverre, sier Svein Harald Nilsen i Ringnes og understreker at utestedet ikke kan klandres for problemet.

– Denne typen infeksjon, som bærer navnet diacetyl, gjør at ølet etter hvert smaker smør. Dette er et generelt problem i bransjen. Men slik usmak skal det jo ikke være i ølet, sier Nilsen etter at kunder ved Park Bistro sa fra om smørsmaken.

Nilsen sier det ikke er noen helsefare knyttet til smørsmaken – utover baksmellen som kan komme uansett dersom man drikker for mye øl.

(©NTB)