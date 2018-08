Mæland venter med Troms-Finnmark til stortingsbehandling i høst

innenriks

– Jeg tror det vil være klokt nå å se hvorvidt Stortinget vil behandle dette på nytt eller ikke. Vi trenger ikke kalle inn til noe nytt møte hvis ikke noen møter, sa Mæland etter at hun mandag hadde snakket om den fastlåste prosessen med fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Troms.

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) boikottet møtet der Mæland gjorde det klart at hun verken har hjemmel eller noe ønske om å overta prosessen, slik fylkestinget i Troms har bedt henne om.

Trussel må avvises

Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserer Mæland for at hun under Arendalsuka antydet at hele regionreformen settes i fare dersom prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms havarerer for godt.

– Mælands trussel må parkeres. Finnmark er i en helt spesiell posisjon. Kommunalministeren kan ikke stille det minste og mest utsatte fylket til ansvar for hele prosessen, når alt de har gjort er å si nei til tvang, sier Støre til NTB.

– Arrogant av Støre

Mæland slår hardt tilbake.

– Det er helt utrolig av Ap-lederen å si at det er et problem at jeg forholder meg til flertallet i Stortinget. Derimot er det et problem at Arbeiderpartiet i Finnmark ikke vil forholde seg til et flertall i Stortinget, og at de nå støttes av sin partileder, sa hun på spørsmål fra NTB under en pressekonferanse etter møtet med Troms.

– Jeg skulle ønske at Støre hadde respekt for stortingsflertallet som har vedtatt denne regionreformen. Han viser en arroganse overfor stortingsflertallet som jeg mener er alvorlig, lød det fra kommunalministeren.