Nytt professorbesøk i Oslo Konserthus

Arrangementet ble utsolgt på rekordtid. Nå legger Konserthuset ut nye billetter for salg fredag til ekstraforestillingen 9. november.

Peterson er professor ved Universitetet i Toronto. Han er klinisk psykolog og har blant annet skrevet boka «12 Rules for Life: An Antidote to Chaos» og opptredenen i Oslo er et av stoppene på den internasjonale lanseringsturneen.

Hans klassiker heter imidlertid «Maps of Meaning: The Truth Architecture» der han beskriver et syn på psykologi og religion som har vært med å videreutvikle den moderne forståelsen av kreativitet og personlighet.

Som Harvard-professor ble han nominert til den prestisjetunge Levenson Teaching Prize i 1998, og blir av sine nåværende studenter i Toronto nevnt som en av tre professorer som virkelig forandrer livene deres. Hans foredrag om mytologi og psykologi, basert på «Maps of Meaning», har også blitt gjort til en fjernsynsserie.

