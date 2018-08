CNBC: Russland har mistet atomrakett i Barentshavet

innenriks

Daglig leder Nils Bøhmer i Bellona skriver på Twitter at han er bekymret over nyheten. Bøhmer jobbet i Statens strålevern før han begynte å arbeide for Bellonas Russlandsgruppe og jobber tett med spørsmål knyttet til blant annet atomulykker og Russland.

Den russiske presidenten Vladimir Putin skrøt tidligere i år av den nye atomdrevne raketten med ubegrenset rekkevidde. Rakettypen skal imidlertid ha krasjet alle gangene den ble testet – fire ganger i tidsrommet november til februar, ifølge anonyme kilder som kanalen CNBC har snakket med. Opplysningene stammer fra amerikansk etterretning.

Det er en rakett som ble testet i november som ifølge kildene er på avveie i Barentshavet nord for Norge og Russland, og russiske mannskaper fordelt på tre fartøyer skal være på vei for å prøve å finne den. Et av fartøyene skal være utstyrt for å håndtere radioaktivt materiale fra det kjernefysiske våpenet. Det skal ikke være oppgitt noen tidsramme for oppdraget.

Den amerikanske etterretningsrapporten nevner heller ikke potensielle helse- eller miljørisikofaktorer knyttet til mulig lekkasje fra våpenet om det skulle være ødelagt.

