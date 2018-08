Politijurister i krisemøte hos Riksadvokaten

innenriks

Ifølge fagforeningen Politijuristene er medlemmene deres overarbeidet, grove saker blir liggende, arbeidspresset er skyhøyt og for få straffesaker oppklares.

– Vi må reparere den straffesaksbehandlingen vi har i dag. Flere og flere stemmer hos oss ønsker et skille mellom politiet og påtalemyndigheten, sier Sverre Bromander, leder for Politijuristene, til NRK.

Målet med onsdagens møte var å finne ut av problemene og en ny vei fremover, ifølge Bromander:

– Ønsket fra vår side er at vi kan stå sammen med riksadvokaten om å finne en felles vei fremover for å få den nødvendige styrkingen av påtalemyndigheten, sier lederen for politijuristene.

En politijurist har i tillegg til politimyndighet også påtalemyndighet, det vil si rett til å reise tiltale i en straffesak.

NRK kontaktet i sommer politiledelsen, tillitsvalgte i Politijuristene og Politiets Fellesforbund i alle landets tolv politidistrikter. Tillitsvalgte i elleve politidistrikter fortalte om kriselignende tilstander. Grove overgrepssaker blir liggende, politifolk slutter og arbeidspresset er skyhøyt.

– Vi har grove voldssaker fra 2016 som ikke er ferdig oppklart. Vi hadde en periode en kø på nesten ti stykker som ventet på å få anmeldt voldtekter, sa Øyvind Sund, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Møre og Romsdal, til NRK i juli.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har ikke ønsket å kommentere saken og viser til politiet.

