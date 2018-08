Vedtak om ulvejakt opprettholdes

innenriks

Avgjørelsen ble fattet på et fellesmøte for rovviltnemndene onsdag, ifølge Nationen. Bakgrunnen for møtet var at flere organisasjoner hadde klaget på et tidligere vedtak, men dette vedtaket ble altså opprettholdt.

Det betyr at det skal kunne felles tolv ulver utenfor ulvesonen og at ulverevirene i Osdalen i Hedmark, Mangen i Hedmark/Akershus og Hobøl i Østfold, som alle befinner seg innenfor sonen, skal tas ut.

Fylkesmannen i Hedmark hadde på forhånd anbefalt at vedtaket skal opprettholdes, men det er likevel Klima- og miljødepartementet som har siste ord i saken.

