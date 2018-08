Felleskjøpet: Rundt 5.000 sekker med helseskadelig dyrefôr nådde kundene

innenriks

Det betyr at rundt 5.000 sekker nådde kundene før feilen ble oppdaget i forrige uke. Kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet Agri forteller om stor pågang fra dyreeiere.

– Vi har ikke tall på hvor mange henvendelser vi har fått, men det er snakk om veldig mange. Mange kommer i butikkene og får nytt fôr, mens andre ringer og lurer på om de har kjøpt det feilproduserte fôret eller ikke. I tillegg tar mange kontakt på Facebook, sier Skjennald til NTB.

Magnesium

Det var forrige fredag at Felleskjøpet opplyste at et parti med hundematen Labb og Appetitt, samt kattematen Matmons hadde for høye magnesiumsverdier. Flere har meldt om dyr som er blitt syke.

– De vanlige symptomene er diaré og slapphet. Det er varierende grad av hvordan dyrene har reagert. Noen er blitt nokså dårlige, og har hatt diaré over flere dager, mens andre har hatt nedsatt allmenntilstand i en periode, sier kommunikasjonssjefen.

Felleskjøpet har dekket veterinærutgifter i tilfeller hvor det har vært en tydelig årsakssammenheng mellom sykdom og fôrinntak.

Beklager feilen

– Vi har fått ytterst få henvendelser angående dødsfall. Det er snakk om 2–3 tilfeller hvor vi har fått den tilbakemeldingen. I disse sakene må vi først få snakket godt med kunden og få klarhet i hva som har skjedd. Vi må prøve å finne årsakssammenhengen, sier Skjennald.

På vegne av Felleskjøpet Agri beklager han feilen på det sterkeste.

– Vi er selvfølgelig skikkelig lei oss. Kjæledyr betyr utrolig mye for eieren, og naturlig nok er mange bekymret og opprørt.

(©NTB)