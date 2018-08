Gullsmedraner dømt til tre år og to måneders fengsel

innenriks

Ranet skjedde fredag 13. april i år da litaueren overmannet betjeningen i en gullsmedbutikk i Stavanger sentrum for deretter å låse seg inn i flere skap, skriver Stavanger Aftenblad.

Da han løp fra butikken, hadde han smykker til en verdi av 2,7 millioner kroner i bagen, men han kom ikke langt. Etter få meter ble han skubbet inn i noen busker og overmannet at vitner.

22-åringen erkjente allerede i det første avhøret straffskyld for ranet. Tiltalte, som kom til Stavanger dagen før ranet, nektet imidlertid for at handlingen var planlagt, men retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at det var det.

I dommen pekes det blant annet på at tiltalte hadde med seg en tom bag inn i butikken. Han var kledd i svart og hadde skyggelue, hette og hansker. At raneren hadde med seg teip og strips inn i butikken, tyder også på at ranet var planlagt, mener retten.

I tillegg til tre år og to måneders fengsel, dømmes tiltalte til å betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen som var på jobb. 22-åringen har sittet i varetekt siden pågripelsen.

Tiltaltes forsvarer, advokat Tarik Abbou, opplyser at hans klient vil anke over straffeutmålingen.

