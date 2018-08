Hareide: – Jeg undervurderte sprengkraften

innenriks

– Jeg har nok undervurdert denne saken, det engasjementet og den uroen det har skapt i vårt parti. Jeg forsto at det kunne bli reaksjoner, men jeg har nok undervurdert sprengkraften som har vært i dette spørsmålet, sa Hareide på vei inn til sentralstyremøtet i KrF torsdag.

Bekkevold er KrFs familie- og kulturpolitiske talsperson på Stortinget. Av yrke er han prest, og etter at Bekkevold viet KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund har over hundre personer meldt seg ut av partiet i protest.

– Vi skal ha et sentralstyremøte som nok også vil bli preget av uroen som har vært i partiet de siste ukene. Det er veldig leit når medlemmer melder seg ut, når vi trenger et sterkere KrF enn noen gang, sa Hareide som stoppet opp i to minutter for å snakke med journalistene som ventet utenfor partikontoret torsdag formiddag.

