Husflidsforeninger lanserer kampanje for å få norsk bunadsbruk på Unesco-liste

Under de årlige Fagdagene i bunad på Fagernes i helga lanserer fem organisasjoner en kampanje for å nominere bunadsbruken til Unescos representative liste over immateriell kulturarv, skriver avisa Valdres.

Bak kampanjen står Norges Husflidslag, Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Noregs Ungdomslag, Norsk folkedraktforum og Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

– Vi ønsker å nominere nordmenns allmenne bunadsbruk, ikke én bunad spesielt, eller noen spesielle teknikker. Det vil si at både produksjon, påkledning og bruk omfattes av nominasjonen, uttaler organisasjonene.

De påpeker at bunadsbruken i Norge er folkelig, og at nordmenn bruker bunad uavhengig av alder, kjønn, bosted og sosial status.

– Den levende bunadstradisjonen i Norge er sterk, men den er også truet ved at håndverkskunnskapen gradvis blir mindre og produksjonen satt ut av landet, skriver organisasjonene.

