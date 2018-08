Jens Stoltenberg tok med jobbtelefon til Russland som statsminister

innenriks

Ifølge avisen var Stoltenberg blitt utstyrt med en lånetelefon, men tok likevel med seg sin ordinære telefon.

– Tidligere statsminister Jens Stoltenberg var 15. september 2010 på tjenestereise til Murmansk. I tråd med kontorets rutiner og gjeldende råd ble Stoltenberg utstyrt med lånetelefon fra SMK. Han tok også med tjenestetelefon og benyttet den på reisen til Russland, opplyser kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor.

Statsminister Jens Stoltenberg føyer seg dermed i rekken av politikere som har tatt med tjenestetelefon til høyrisikoland. Dette gjelder et stort antall statsråder og statsråder, og fredag ble det også kjent i Dagens Næringsliv at tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde med seg telefonen under en reise i 2010.

(©NTB)