Polaris Media med flere abonnenter og bedre resultat

innenriks

Resultatet før skatt i andre kvartal var på 76,7 millioner kroner, mot 76,4 millioner i samme kvartal året før. Driftsresultatet (EBITDA) var på vel 59 millioner, 1 million bedre en året før. Annonseinntektene økte fra 164,9 millioner til 166,5 millioner kroner.

– Mediehusene og den uavhengige journalistikken står sterkere enn på lenge. De siste årene har vist viktigheten av uavhengige og troverdige medier. Vi ser også økt vilje til å betale for digitalt innhold. Dette gir oss et godt grunnlag for fortsatt god vekst i antall abonnenter, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Antall digitale abonnenter økte med 69 prosent i andre kvartal, og totalt antall abonnenter økte med 8 prosent. Abonnementsinntektene økte med 6 prosent. Ifølge pressemeldingen fra Polaris økte nesten alle mediehus i konsernet i antall abonnenter, og bruken av de digitale innholdsproduktene øker betydelig.

– Konsernet har tydelig styrket sin konkurranseposisjon i annonsemarkedet, og det gleder meg at vi har vekst i samlede annonseinntekter i andre kvartal. Veksten kommer innen digitale annonser, hvor vi har etablert konkurransedyktige digitale løsninger og har hatt et betydelig kompetanseløft. Men, vi ser også at papirannonser gir god effekt for våre kunder og fremdeles er etterspurt, sier Koch.

