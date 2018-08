Sandberg om framtiden: Vil arrangere festival og selge piggdekk

innenriks

Den nylig avgåtte fiskeriministeren fortalte ifølge Aftenposten at han og kjæresten Bahareh Letnes har «enorme planer». Avisen har fått tilgang til et opptak av forelesningen, som skjedde på Oslo Met denne uken.

En av planene er å sende «noen tusen piggdekk til Iran».

– Iran har fire årstider hele tiden, de har mye vinter, mye bratte bakker og har ikke piggdekk. Tjene penger som gress. Det er det vi skal gjøre nå, sa Sandberg.

Han røpet også at de to vil lage festival i Oslo.

–Vi skal arrangere en fantastisk svær festival i Oslo, der det iranske og persiske miljøet skal få lov å møtes, både i Norge, Danmark og Sverige, sa Sandberg.

Ny Iran-tur i oktober

Allerede i oktober reiser paret etter planen tilbake på tur til Iran.

– Vi skal lage fem leserbrev fra Iran, vi skal reise rundt i Iran og lage dokumentarer som vi skal selge, sa Sandberg til studentene, ifølge Aftenposten.

Det ble en voldsom mediestorm etter parets forrige tur til Iran, i sommer, og saken endte med at Sandberg gikk av i forrige uke. Da hadde det blant annet kommet fram at han hadde brutt departementets sikkerhetsinstruks ved å bruke tjenestetelefonen under turen.

Etter saken skal kjæresten ha fått flere hatmeldinger.

– Bahareh ringte departementet i Iran. De lovte oss det at hvis vi kom til Iran nå, så skal de passe på oss på grunn av alle disse drapstruslene, sa Sandberg.

Raser over lekkasje

ABC Nyheter skriver at studentene fikk beskjed om å legge bort telefonene og ikke lekke noe av informasjonen fra foredraget til pressen. Lekkasjene fra forelesningen får Sandberg til å rase.

– Aftenposten bruker altså et hemmelig opptak, fra et lukket arrangement. Her ser vi moralen. Morgendagens journalister går i fotsporene til dagens journalister. Fullstendig blottet for etikk, skriver Sandberg i en SMS til ABC Nyheter, og fortsetter:

– Jeg registrerer at journalistene gaper over alt, og svelger rått. Det er nesten en fryd å se. Vi skal eksportere skistaver, skismurning, snøfreser, snøskuffer, varmedresser og alt som kan relateres til vinter, fortsetter den avgåtte statsråden.

Han understreker at «glimt i øyet» ikke finnes på opptak.

