To menn pågrepet – kjørte på politiet

Det melder politiet i Sørøst på Twitter fredag klokka 5.31.

De to ble pågrepet i løpet av kvelden og natta.

– Vi har i saken gjort beslag i et våpen og narkotika. Den ene pågrepne blir også anmeldt for å ha kjørt på polititjenestemenn. Den andre pågrepne blir anmeldt for å ha kommet med grove trusler mot polititjenestemenn, melder politiet.

Politiet opplyser til VG at crosserne herjet på gangveier og at det var dette politiet forsøkte å stoppe da den ene croserren kjørte på et par av polititjenestemennene som ble skadd.

– Heldigvis var det kun skrubbsår og skader på uniform. I forbindelse med det ble det en ransaking på bopel hos de pågrepne, og der ble det funnet en mengde narkotika og et ladd våpen, samt noen crossere som trolig kan være stjålet, sier operasjonsleder André Kråkenes.

