Brann i brakkerigg i Skien

– Det er ingen som er folkeregistrert der, men vi jobber med å skaffe oss oversikt over hvor mange personer som er på stedet, sa operasjonsleder Øyvind Hammervold i Sørøst politidistrikt til NTB litt etter klokken 19. Da var brakkene overtent.

Politiet opplyser at det er to brakkerigger på stedet og at det brenner i en av disse. Beboere fra begge brakkeriggene er evakuert. Det er ikke funnet folk inne i brakkene, skriver politiet på Twitter.

Etter en times tid hadde politiet kontroll på alle beboerne. Brannen var da under kontroll, men slukkingsarbeidet pågikk utover kvelden. Brannmannskaper fra Skien, Porsgrunn og Bamble deltok i slukkingsarbeidet.

