KrF reagerer på Unge Venstres abortforslag

Han viser til at barn ned til 21 uker kan overleve, og mener at forslaget til Unge Venstre gjør det mulig å abortere barn som kan bli reddet, og som man i dag prøver å redde hvis det blir født for tidlig.

– Dette handler om at barnet skal ha noe rettsvern, sier Ropstad til NRK.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark begrunnet forslaget med at de færreste fostre er levedyktige før uke 24.

– Så det er ingen fare for at man i storstilt grad vil abortere levedyktige fostre, sa han til Vårt Land som først omtalte saken.

Hansmark mener man bør kunne tillate abort helt fram til fosteret kan føle.

– Vi tilegner gjerne noe en moralsk verdi når man kan føle. For et foster skjer det når det utvikler et sentralnervesystem og begynner å føle smerte, ubehag og lyster. Dermed blir det rasjonelt å sette grensen ved uke 24.

Mekanisk grense

Det mener Ropstad er skremmende.

– Når man har diskutert abort, har det som regel vært preget av etiske refleksjoner, og folk ser at det er dilemmaer knyttet til dette. I utspillet fra Unge Venstre opplever jeg at man glemmer alle de etiske refleksjonene og setter en mekanisk grense. Det skremmer meg, utdyper han til NRK.

Stortingsrepresentant og Venstres helsepolitiske talsperson Carl-Erik Grimstad mener forslaget er problematisk, og sier til NRK at han ikke vil støtte det.

Belastende for kvinnene

Også AUF åpner for å utvide grensen, og vil med stor sannsynlighet gå inn for 18 uker på sitt landsmøte i oktober.

Etter at det ble kjent gikk overlege Torbjørn Moe Eggebø på St. Olavs hospital ut og sa at det ikke er behov for en utvidelse.

Han peker på at en abort vil være mer belastende for en kvinne lenger ut i svangerskapet. Samtidig frykter han at flere vil abortere om man utvider grensen.

– Fra uke 15 er det mulig å se fosterets kjønn. Vi vil unngå at det skal være mulig å avbryte et svangerskap på grunn av kjønn, sa han til Vårt Land.

Tallet på utførte aborter i Norge var 12.733 i 2017, det er en nedgang på 3 prosent fra året før.

