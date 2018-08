Opposisjonen varsler om oppgjør etter manglende terroranalyser

innenriks

Bergens Tidende avdekket lørdag at Politidirektoratet ikke har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser for egne sentrale virksomheter, og ikke har utarbeidet noen plan for gjennomføring av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som skulle være gjort innen 2017.

– Det er en alvorlig mangel at det ikke er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for politiets sentrale virksomheter. Hvis politiet ikke har god nok oversikt over sikkerhetstilstanden, vil det svekke politiets evne til å trygge landet i en krevende situasjon, sier Aps nestleder Hadia Tajik til BT.

Hun mener det er ekstra alvorlig om ikke Stortinget har fått fullstendig og utfyllende informasjon om sikkerhetstilstanden, og sier det er regjeringens plikt å viderebringe informasjon.

KrFs medlem i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, mener dette forsterker inntrykket av at regjeringen ikke har prioritert arbeidet.

– Dette viser slurv og mangel på systematisk oppfølging, noe som kreves i en så viktig sak, sier han.

Analysen skal avdekke hva som må beskyttes mot spionasje, terrorisme og sabotasje. Direktoratet har bedt om nye frister for å få arbeidet gjort.

Statsminister Erna Solberg (H) må mandag nok en gang møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å forklare seg om Riksrevisjonens knusende kritikk av regjeringens arbeid med å sikre kritiske bygninger, installasjoner og infrastruktur mot terror og angrep.

