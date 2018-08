Retten vil løslate siktede tenåringer etter Sagene-skytingen

innenriks

De to 19 år gamle mennene ble pågrepet like etter at politiet kom til stedet på Sagene i Oslo hvor flere skudd var blitt avfyrt.

Lørdag ble de to fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett, men retten besluttet at 19-åringene skal løslates, skriver Nettavisen.

– Tingretten har løslatt min klient etter en grundig gjennomgang der det blir slått klart fast at det ikke er grunn til mistanke, slik politiet har anført, sier forsvarer til én av de siktede mennene, Tom Barth-Hofstad.

– Min klient har gitt en god og detaljert forklaring, som stemmer overens med bevisene i saken ellers. Det er åpenbart for meg at politiet har pågrepet feil gjerningsmenn, som jeg også sa i retten. Det betyr i realiteten at gjerningsmennene som faktisk utførte skytingen fremdeles er på frifot, sier han.

I fengslingskjennelsene peker tingretten på at det er sprikende vitneforklaringer og indre motsetninger i saken, og at det kan være tilfeldig at de to 19-åringene ble påtruffet av politiet. Retten peker også på at vitneforklaringer kan trekke i retning av andre gjerningspersoner.

Politiet har anket begge løslatelsene. Dermed forblir 19-åringene i fengsel frem til anken er behandlet.

