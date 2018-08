Amundsen avviser å ha feilinformert om sikring

innenriks

Amundsen hevdet mandag hardnakket at all informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet under hans tid som statsråd var korrekt.

Både under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen og i møte med journalister etterpå, fastholdt Amundsen at han har gitt et riktig bilde av arbeidet med å sikre politiets objekter og status for å lage planer for sikringsstyrkene.

Amundsen ville ikke ha noen mening om hvordan eller hvorfor statsminister Erna Solberg (H) under fjorårets høring kunne fremstille det som at man var i mål med objektsikring.

Tidligere mandag bekreftet politidirektør Odd-Reidar Humlegård at Politidirektoratet ga beskjed til Justisdepartementet allerede høsten 2015 om at denne fremstillingen var feil.

– Hva gjorde du for å bidra til at fremstillingen ble korrekt, fikk Amundsen spørsmål om både under høringen og av journalistene i etterkant.

– Jeg har oppfylt mitt konstitusjonelle ansvar, sa Amundsen, og viste til at det ble gitt korrekt informasjon i fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2017 og 2018, altså under hans tid som justis- og beredskapsminister

– Hva som måtte ha skjedd før min tid, er ikke mitt anliggende. Jeg informerte Stortinget korrekt, sa Amundsen.

