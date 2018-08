Flere tusen liter olje lekket ut i Horten

innenriks

Lekkasjen antas å ha foregått de siste 14 dagene, opplyser Statnett i en pressemelding mandag.

Den første lekkasjen på anlegget ble oppdaget 10. august, og også i helgen ble det funnet en mindre lekkasje.

– Mandag formiddag ble det observert olje i sjøen, og lenser ble raskt lagt ut for å forhindre at oljen sprer seg ytterligere fra grunnen til sjøen. I forbindelse med arbeidet for å finne og stoppe en eventuell ny lekkasje ble det oppdaget at omfanget var større enn først antatt. Det er rimelig å anta at store deler av oljen har gått ned i grunnen, skriver Statnett.

Selskapet opplyser at det er gjennomført en grundig sjekk, og det skal ikke være flere lekkasjer ved anlegget. Konsekvensene er så langt ikke kjent. Kabelolje er relativt tyntflytende og kan sammenlignes med diesel.

– Statnett beklager hendelsen på det sterkeste og har iverksatt tiltak for å unngå gjentakelse og begrense skadeomfanget, heter det.

