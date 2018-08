Ankesaken til Jensen og Cappelen i gang

innenriks

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ankom rettssalen rundt klokka 8.50 tirsdag. Da Cappelen ankom salen reiste Jensen seg fra plassen sin og snudde seg vekk.

På forhånd ønsket Jensen ikke å kommentere hvordan han trodde det ville bli å få se igjen Cappelen, som har angitt ham.

– Det viktigste for meg nå, er å få fram det som ikke kom fram i tingretten og vise totalbildet, sa Jensen til NTB på vei inn til Borgarting lagmannsrett. Ankesaken er berammet til å vare de neste fem månedene.

Erkjente ikke straffskyld

Rettsdagen startet med at det ble valgt ut en jury på tolv personer som skal avgjøre skyldspørsmålet. Blant medlemmene i juryen er en bussjåfør, en pensjonist, en fotograf og journalist og en air purser.

Deretter ble tiltalene lest opp. Eirik Jensen erkjente ikke straffskyld.

– Nei, det gjør jeg ikke, sa han

Lange straffer

Jensen ble dømt til 21 års fengsel og ble levnet liten troverdighet av dommer Kim Heger da Oslo tingrett i fjor avsa dom i saken. Han ble funnet skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Tingretten slo også fast at medtiltalte Gjermund Cappelen ga Jensen gaver til en samlet verdi av 667.800 kroner.

Cappelen ble dømt til 15 års fengsel. Han fikk blant annet solid strafferabatt for å ha lagt alle kort på bordet og for å ha angitt Jensen som medvirkende til de store hasjinnførslene. Cappelen ble dømt for å ha innført 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013.

Cappelen har imidlertid anket straffeutmålingen fordi han mener strafferabatten var for liten.

