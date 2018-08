Mann dømt til tvungent psykisk helsevern for drap i Sola

innenriks

Grunnen er at sakkyndige har kommet til at tiltalte var psykotisk, og dermed ikke strafferettslig tilregnelig, da han knivstakk to menn i selskapet. En 52 år gammel mann døde, og en mann i 20-årene overlevde angrepet, skriver Stavanger Aftenblad.

I dommen fra Stavanger tingrett vises det blant annet til at retten ikke er i tvil om at mannen representerer en alvorlig, nærliggende og konkret fare for andres liv og helse.

Det første avhøret av ham ble spilt av i retten. Der forklarte mannen blant annet at han ble beordret til å drepe. Mannen som overlevde angrepet, klarte å få tak i knivbladet og skyve det vekk.

Da drapet skjedde, var 34-åringen tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus. Han hadde fått tre timer permisjon for å delta i selskapet. Permisjonen er under politietterforskning.

I en foreløpig rapport skriver Helsetilsynet at det var feil å gi pasienten permisjon. I rapporten står det at mannen natten før selskapet hadde hatt det dårlig og uttrykt ønske om å drepe.

Den endelige rapporten fra tilsynet er ikke klar. På sine sider skriver Helse Stavanger at de er uenige i det som skrives i den foreløpige rapporten.

– Saken endte uendelig tragisk, og da er det enkelt å si at permisjonen ikke skulle vært gitt. Men Helsetilsynet skal ikke vurdere saken ut ifra resultatet, men om sykehuset, gitt de fakta vi hadde på det aktuelle tidspunktet, har utøvd et forsvarlig skjønn, sier Helle Schøyen, klinikksjef for Klinikk psykisk helsevern voksne til Helse Stavanger.

Etter pågripelsen ble 34-åringen plassert på en sikkerhetspost ved psykiatrisk avdeling. Overleger ved denne avdelingen mente å observere tegn til at tiltalte simulerte psykosesymptomer. I dommen fremgår det at de derfor trakk i tvil diagnoser som var stilt tidligere.

