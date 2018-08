Mann tiltalt for drap på Hellerud i Oslo

innenriks

Mannen er også tiltalt for å ha stjålet 350.000 kroner fra drapsofferet, melder VG.

Både den tiltalte og offeret har tyrkisk bakgrunn. Den nå tiltalte tyrkeren ble pågrepet i Bulgaria ni dager etter drapet og ble utlevert til Norge.

– Han benekter enhver befatning med rapet, sier mannens forsvarer, Øystein Storrvik, til avisen.

Også en finsk mann i midten av 50-årene har vært siktet for drapet. I sommer uttalte politiet til VG at mistanken mot ham var svekket, og han var løslatt fra varetekt.

Politiet har tidligere uttalt at de to kom til Norge kort tid før drapet og forlot landet kort tid etter.

I sommer skrev VG at den nå tiltalte tyrkeren også etterforskes for et drap i Estland. Det dreide seg om en flere år gammel forsvinningssak som etterforskes som drap. Politiadvokat Sturla Henriksbø bekreftet overfor avisen at mannen har blitt avhørt av estisk politi i Norge om denne saken.

