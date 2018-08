Sjømatrådet ilagt gebyr for ikke å ha lyst ut kontrakt offentlig

innenriks

PR-byrået Gambit klagde inn Sjømatrådet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) etter at konkurrenten WergelandApenes vant en kontrakt på 4,4 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Kontrakten går ut på å levere kommunikasjonstjenester til Norges sjømatråd de neste tre årene.

Administrerende direktør Henrik Halvorsen i Gambit reagerte på at de ikke ble invitert inn i anbudsprosessen ettersom alle offentlige organer er pålagt å lyse ut kontrakter til konkurranse.

Kofa slo fast at «innklagede har opptrådt grovt uaktsomt» og ila Sjømatrådet et gebyr på 440.000 kroner. Men kommunikasjonsrådgiver Trude Bessesen i Norges sjømatråd er ifølge avisen uenig i at de er et offentlig organ, og sier de vil vurdere å ta saken videre til domstolen.

Bessesen understreker at de hadde en konkurranse mellom flere selskaper, selv om kontrakten ikke ble utlyst.

