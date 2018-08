innenriks

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har forhandlet med Landbruksdepartementet om en krisepakke siden forrige uke.

Norske bønder har blitt hardt rammet av tørken i sommer, og det er ventet at det vil komme søknader om avlingsskadeerstatning på over 1,1 milliarder kroner. Bøndene mente på sin side at avlingsskadeerstatningen ikke er nok og har krevd en tilleggsbevilgning.