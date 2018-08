Eirik Jensen må forklare seg for delvis lukket rett

innenriks

Da Jensen startet sin frie forklaring torsdag, var det med journalister til stede, men det vil de altså ikke få være når retten mener det er behov for å hindre spredning av sensitiv informasjon.

Dommer Kristel Heyerdahl viser til at Spesialenheten for politisaker mener det kan komme fram opplysninger i forklaringen som gjør at andre risikerer forfølgelse eller represalier. Det gjelder spesielt informasjon om informanter Jensen kjenner til fra sitt arbeid mot miljøer som driver med alvorlig narkotikakriminalitet.

Aktor og nestleder Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker krevde lukkede dører under Jensens forklaring. Forsvarer John Christian Elden mente på sin side at Jensen må få forklare seg for åpen rett, men la vekt på at det viktigste er at lagretten hører hans forklaring i sammenheng.

Elden understreket torsdag at Jensen ikke har tenkt å oppgi navnet til andre informanter enn Gjermund Cappelen.

Dommeren kunne ha latt journalistene være til stede under hele forklaringen, men at de ble ilagt referatforbud under deler av forklaringen, men Heyerdahl har kommet til at dette ikke vil gi nødvendig beskyttelse.

– På bakgrunn av trusselbildet som Spesialenheten har redegjort for, anses det ikke tilrådelig at pressen er til stede når det gis forklaring om de konkrete navn og hendelser som skal eller kan bli behandlet for lukkede dører. Etter det opplyste er dette opplysninger som så få som mulig bør sitte med, heter det i kjennelsen.