Mann omkom i boligbrann i Malm i Trøndelag

– Vi fikk melding rett før midnatt om at det brant i et bolighus og at en person hadde kommet seg ut, men at en annen person skulle befinne seg i huset, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til NTB klokka 2.10.

Han forteller at de etter kort tid fant en mann i 50-årene inne i huset.

– Mannen ble hentet ut av røykdykkere og gitt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, sier operasjonsleder Trond Hangaas til Trønder Avisa.

Det var den andre personen, en kvinne i tenårene, som også bodde i eneboligen, som meldte ifra om brannen. Hun klarte å komme seg ut fra andre etasje på egen hånd.

Politiet og brannvesenet jobber fortsatt på stedet.

– Deler av huset er totalskadd. Mye røyk og vannskade, sier Høyem.

Den unge kvinnen er ivaretatt av helse.

Kun en halvtime tidligere måtte nødetatene rykke ut til en annen boligbrann i Malm, som ligger i Verran kommune, en drøy kilometer unna. Denne var ikke like omfattende, og forårsaket kun noen skader innendørs.

Politiet sier det ikke er noen sammenheng mellom de to brannene. Torsdag vil det bli gjort undersøkelser begge steder.

