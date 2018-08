Nå er det slutt for det norske fengselet i Nederland

innenriks

Den siste innsatte fra Norge forlot fengselet allerede 14. august. Deretter har cellene blitt vasket ut og klargjort for tilbakeføringen til Nederland. Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet var fredag på plass ved Norgerhaven for å markere avslutningen av leieforholdet og overlevere nøklene.

– Vi kaller dette en gledens dag, fordi soningskøene i Norge nå er så korte at vi kan klare oss uten leieavtalen, sier Sættem på telefon til NTB.

Tidligere enn planlagt

Avtalen trådte i kraft i september 2015. Siden den gang har 915 personer sonet straffen sin ved den norske avdelingen, blant dem 730 utenlandske statsborgere og 185 norske statsborgere.

Bakgrunnen for å inngå leieavtalen var lange soningskøer, men etter hvert som disse har sunket, har behovet for de 242 høysikkerhetscellene i Nederland forsvunnet.

– Planen var egentlig å videreføre avtalen, men vi valgte å stoppe ett år tidligere enn planlagt, sier Sættem.

Statssekretæren sier at prosjektet i Nederland har gjort det mulig å pusse opp noen av de gamle fengslene på hjemmebane. Prislappen på leien har vært i overkant av 900 millioner kroner over en treårsperiode.

– Det er ikke så mye mer enn det høysikkerhetsplasser ville kostet i Norge, slår han fast.

Omdiskutert

Leie av fengselsplasser i Nederland har vært omdiskutert. Norges Fengsels- og Friomsorgsforbund har vært motstander av Nederland-avtalen helt siden starten. Nestleder Asle Aase kalte det også «en gledens dag» da nyheten om at avtalen skulle avsluttes kom i februar.

– Det er et viktig prinsipp at de som er dømt for noe i Norge, også skal sone straffen her. Dessuten mener vi at pengene som er brukt i Nederland mye heller burde vært brukt på å rehabilitere gamle bygg og ruste opp her hjemme. Nederland har væt et pengesluk, sa han.

Han vedgikk at avtalen hadde bidratt i stort monn til å få ned soningskøen, men påpekte samtidig at nedgangen også i vesentlig grad skyldes at det nå er færre som overføres til soning og færre som sitter i varetekt.

– Positiv opplevelse

Det var lenge usikkert hva som skulle skje med Norgerhaven etter at nordmennene flyttet ut, men nå er det besluttet at det skal videreføres som et ordinært nederlandsk fengsel.

– Vi er takknemlige for den flotte jobben nederlenderne har gjort. Dette har vært en veldig positiv opplevelse for norske fengselsmyndigheter, sier Sættem i justisdepartementet.

Torsdag ble det kjent at partiet Sverigedemokraterna ønsker at Sverige går i Norges fotspor og leier fengselsceller i andre EU-land. Partiet mener at deres straffeskjerpelser vil gi flere domfelte.

– Sverige får gjøre sine egne vurderinger ut ifra egne behov, sier Sættem.

