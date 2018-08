Oslo-ordføreren tjener like mye som statsministeren

innenriks

Forrige uke meldte Vårt Oslo at både Borgen og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) får en lønnsøkning som vil gi dem 1.365.016 kroner i årslønn, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai. Det er tilsvarende statsrådslønn i 2018.

Totalt har de hatt en lønnsøkning på rundt 100.000 kroner siden de tiltrådte for tre år siden, ifølge NRK.

– Jeg er bekymret for lønnsutviklingen. Jeg mener at det nå har blitt så stor avstand mellom det vi som politikere har og det folket som vi har valgt å tjene, at vi er nødt til å gå gjennom systemet på nytt, sa Borgen under Debatten på NRK1 torsdag kveld.

Systemet hun viser til ble vedtatt av bystyret i 2000, og innebærer at byrådet skal følge lønnsutviklingen til Stortinget. Borgen fikk ikke gjennomslag for forslaget om fornyet gjennomgang.

– Både Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre stemte imot, og demokratiet er slik i vårt system at regelverket fortsatt gjelder, sier hun.

Også det rødgrønne byrådets medlemmer kan snart vente seg en lønn som utgjør 90 prosent av en statsrådslønn i 2018.

