Bolig overtent i Skien – ingen personer i huset

innenriks

Nødetatene var først usikre om det befant seg noen i huset, da fire personer var registrert på adressen, og det var tenkelig at de sov da brannen oppsto. Klokken 4.08 bekrefter Sørøst politidistrikt på Twitter at boligen var tom.

– Brannvesenet har brutt opp et par dører og gått rundt i boligen, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 3.40.

Boligen det brant i, ligger i P.A. Munchs gate sør i byen. Brannvesenet driver med slukking på stedet. Det opplyses like over klokken 4 at det er mye røyk, men ikke flammer på stedet.

Politiet fikk første melding klokken 3.12.

(©NTB)