Politiet i Oslo tause om skyting

innenriks

– Vi har ingen kommentarer til saken, er beskjeden NTB får fra krimvakten i Oslo politidistrikt lørdag formiddag på spørsmål om hvorvidt noen er pågrepet.

Operasjonssentralen vil heller ikke fortelle om noen er pågrepet og henviser i stedet kriminalvakten.

Skuddet ble avfyrt fra en annen bil på Ensjø i Oslo like etter klokka 20 fredag kveld.

– Ungdommer i den ene bilen skjøt mot en annen bil. Tilfeldigvis traff de en tredje bil med et skarpt skudd, sa operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB etter hendelsen.

Politiet satte opp sperringer i området og bevæpnet seg. Skytingen skjedde i nærheten av T-banestasjonen på Ensjø.

Ifølge politiet hadde det vært en konflikt mellom to grupperinger på stedet. Operasjonslederen sa fredag kveld at det ikke dreide seg om et gjengoppgjør, men om to grupperinger som har hatt en konflikt.

De søker etter ungdommer i alderen 16 til 20 år som kjørte fra stedet i to sølvfargede Volkswagen Polo eller Golf 2004-modeller. Ved 22-tiden sa Ullsand at de verken hadde pågrepet noen eller funnet bilene som forsvant fra stedet.

