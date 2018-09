Trygg Trafikk: Ni mistet livet i trafikken i august

innenriks

Trygg Trafikks tall for august – og dermed for hele sommeren – ligger to over det Statens vegvesen opplyste søndag.

Gjennomsnittet for sommermånedene de siste fem årene er 46 omkomne, ifølge Trygg Trafikk. Dermed ligger årets tall betydelig lavere enn det de har vært de siste årene.

Dessverre startet september med store tap i trafikken, poengterer organisasjonen. Søndag mistet fem personer livet da en veteranbil kjørte i fjellveggen på fylkesvei 651 ved Rjukan.

– Høsten startet dessverre ikke slik vi håpet. Alvorlige ulykker der mange liv går tapt, minner oss om hvor skjørt livet er, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

