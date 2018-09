Boligprisene steg i Kristiansand i august

innenriks

Veksten ligger også godt over landsgjennomsnittet på 0,8 prosent.

Hittil i år har 1.613 boliger blitt solgt i Kristiansand, med 236 av dem solgt i august. Det ble solgt 1.598 boliger i byen på samme tid i fjor, med 225 av dem i august. Kvadratmeterprisen i Kristiansand er 29.145 kroner per kvadratmeter, snaue 11.000 kroner under landssnittet.

Kristiansand by, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnardal og Lindesnes går inn under Kristiansand i boligstatistikken.

Nasjonalt viser tallene at det både er kjøpt og solgt rekordmange boliger i august. Totalt ble det lagt ut 12.754 boliger til salgs og solgt 9.453 boliger, begge tall er nye augustrekorder.

Det at mange nybyggprosjekter som har blitt satt i gang de siste årene, nå nærmer seg ferdigstillelse, trekkes fram som hovedforklaring.

– Vår hypotese er at mange av dem som kjøpte seg inn i prosjekter under oppføring i 2015, 2016 og 2017, nå legger disse boligene ut for salg, sier Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer.

Nominelt steg prisene med 0,8 prosent, men korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Totalt er boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn de var for ett år siden.

– Det er svakere enn normalt for august, fastslår Dreyer.

Eiendom Norge forventer en moderat prisnedgang både nasjonalt og i de store byene de siste månedene av året, og at prisutviklingen er i ferd med å jevne seg ut rundt om i landet.

