Kronprinsparet på hendelsesrik fylkestur til Vestfold

Huset kronprinsparet besøkte onsdag ble av Munch selv beskrevet som «det eneste hyggelige huset» han hadde bodd i.

– På denne bakgrunnen tror jeg trygt vi kan si at verden – og alle som har et forhold til Munchs kunst – har mye å takke Åsgårdstrand for. Her kunne han åpenbart arbeide godt. Udødelige motiv har blitt skapt akkurat her, sa kronprins Haakon.

Kronprinsparet besøkte også Organisasjonen Fruktdugnad som sammen med en gruppe syriske flyktninger, driver fruktdugnad, både for innhøsting og for språktrening og sosialt samvær.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge fikk kronprinsparet senere høre om tett samarbeid mellom universitet og næringsliv, der studenter får utvikle prosjekter sammen med bedrifter. I noen tilfeller har nye arbeidsplasser blitt resultatet.

