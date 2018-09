Nedgang på Oslo Børs

innenriks

Omsetningen endte på snaut 5,2 milliarder kroner fordelt på 127.000 handler.

Equinor var en av aksjene som falt mest blant dem på omsetningstoppen, med en nedgang på 1,86 prosent. Nedgangen var også markant for Aker BP, som gikk ned 1,59 prosent. Det har vært mye bråk i Telenor i kjølvannet av avdelingsleder Berit Svendsens avgang som sjef for Telenor Norge. Torsdag gikk Telenor-aksjen ned med 1,59 prosent.

Subsea 7 og Marine Harvest leverte derimot en god børsdag, med en oppgang på henholdsvis 0,88 og 1,61 prosent. Sammen med Norsk Hydro (0,33) og DNB (0,68) var de blant dem på omsetningstoppen som kom best ut av børsdagen.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa falt kraftig torsdag, og var dermed med på å prege nedgangen også i Oslo. CAC 40 i Paris falt med hele 1,5 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 1,3 prosent og FTSE 100 i London med 1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 77,46 dollar, en nedgang på 0,45 prosent, mens et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 68,99 dollar fatet, en nedgang på 0,4 prosent.

(©NTB)