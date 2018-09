Redusert straff for bombedømt 18-åring

innenriks

Det er en reduksjon på to måneder fra straffen 18-åringen ble dømt til av lagmannsretten, skriver VG.

– Lagmannsretten kom til at handlingen var grov, mens Høyesterett kom til at det var en helt vanlig overtredelse. Det er viktig. Høyesterett har også redusert straffen og endret lovanvendelsen helt, sier domfeltes forsvarer, Nils Christian Nordhus, til avisen.

Den da 17 år gamle gutten, som opprinnelig kommer fra Russland, ble i april 2017 kontrollert av politiet på Grønland da han håndterte en pose med en eksplosiv innretning bak et utested ved Vaterland bru. Kort tid senere ble han pågrepet og siktet. 10. april ble han varetektsfengslet for første gang, og fengslingen ble forlenget en rekke ganger fram til saken hans gikk for tingretten i oktober samme år.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mente gutten hadde til hensikt å detonere den hjemmelagde bomben, selv om skadepotensialet var lite. Det ble tillagt skjerpende betydning at gutten hadde uttrykt sympati for ytterliggående islamisme.

Gutten sammenlignet innretningen med fyrverkeri og forklarte i retten at han ville teste den i skogen sammen med to venner.

De faktiske forholdene i saken var ubestridt da saken gikk for Høyesterett. 18-åringen har erkjent at han laget bomben – bestående av en flaske lightergass, en lighter og 40–50 metallbiter – men nekter for at han hadde til hensikt å utløse den for å skade noen.

Mannen anførte i sin anke at lagmannsretten ikke hadde forstått loven riktig da han ble dømt til ett års fengsel i lagmannsretten i mars i år for å ha laget en liten bombe

