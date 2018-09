Unormalt flat boligprisutvikling i august

innenriks

Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,8 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent, viser nye tall fra Eiendom Norge.

– I august var det en moderat boligprisutvikling både nasjonalt og i de store byene. Prisutviklingen for landet under ett er svakere enn hva som har vært normalt i august de siste ti årene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Et marked i balanse

– Men det høye transaksjonsvolumet i kombinasjon med et stort utbud av bruktboliger over store deler av landet, vitner om et sunt marked i god balanse, fortsetter han.

Totalt er boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn de var for ett år siden.

I august ble det solgt 9.453 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i august 2018 sammenlignet med i august 2017, og akkumulert for landet under ett har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år, sier Dreyer.

I samme måned ble det lagt ut 12.754 boliger for salg, noe som er 7,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Ned i Oslo

I Oslo og Bergen gikk boligprisene ned i løpet av august, med henholdsvis 0,1 og 0,9 prosent. Begge steder var dette en ventet korreksjon, ettersom de hadde solid prisvekst i juli.

Prisene steg i Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger. Kristiansand hadde sterkest prisutvikling med en oppgang på 2,4 prosent. Størst fall hadde Bergen.

Dreyer forventer at boligprisene vil fortsette å holde seg relativt stabile i tiden framover.

Mindre forskjeller

Fredrikstad og Sarpsborg har fortsatt sterkest 12-månedersvekst med en oppgang på 5,2 prosent. Svakest 12-månedersvekst har Bergen med en nedgang på 0,5 prosent.

Prisutviklingen er i ferd med å jevne seg ut rundt om i landet, mener Dreyer.

– Mens 12-månedersveksten de siste årene har hatt store regionale forskjeller, så er de nå vesentlig mindre. Denne utviklingen forventer vi vil fortsette, sier han.