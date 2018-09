Børsen tett oppunder 900 poeng igjen

innenriks

Hydro-aksjen var den mest omsatte torsdag, og kursen steg 2,9 prosent. Aluminiumsgigantens raffineri Alunorte har undertegnet to avtaler som ifølge Hydro er en milepæl på veien mot normal drift. Avtalene medfører bøter på drøyt 65 millioner kroner. Det skjer etter at brasilianske myndigheter tidligere i år påla Hydro å halvere produksjonen da selskapet ble beskyldt for utslipp som forurenset drikkevannet.

Oppover gikk det også for Equinor (+0,3), Telenor (+1,6), DNB (+0,3) og Yara International (+0,6). Blant de store selskapene med fall var Marine Harvest (-0,1), Subsea 7 (-2,3), Aker BP (-1,2), PGS (-6,5) og TGS-Nopec (-2,0).

I Europa var stemningen motsatt av i Norge. I Paris falt CAC 40-indeksen med 0,1 prosent, mens utslagene var enda større for Frankfurts DAX 30 og Londons FTSE 100, som falt henholdsvis 0,7 og 0,8 prosent.

Nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt i spotmarkedet for 77,48 dollar fatet, noe som er en oppgang på 0,5 prosent fra natta før.

