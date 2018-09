Grensehandelen øker igjen

innenriks

Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 4 prosent fra tredje kvartal 2017 til og med andre kvartal 2018.

Antallet dagsturer falt imidlertid med 2,2 prosent, fra 8,3 til 8,1 millioner turer i den samme perioden, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram torsdag.

Virke handel er bekymret over tallene og tror den storstilte utbyggingen på grensen tyder på at enda flere arbeidsplasser vil gå tapt om ikke regjeringen snarest handler.

Rammer alle

– Grensehandelen rammer alle bransjer i handelen, fra apotek og sportsforretninger til dagligvare. Det er helt uakseptabelt at norske myndigheter legger til rette for eksport av handel og arbeidsplasser til utlandet, sier Harald Andersen, direktør for Virke handel.

NHO Mat og Drikke hevder grensehandelen svekker norsk omstillingsevne

– Utviklingen burde bekymre regjeringen som stadig snakker om de 200.000 nye arbeidsplassene vi må skape for å sikre velferden for fremtiden, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Krever handling

Det høye norske avgiftstrykket medfører, ifølge NHO, en uholdbar konkurranseulempe for norske mat- og drikkeprodusenter, og virker direkte drivende på grensehandelen.

– Økningen i særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer har forsterket konkurranseulempen dramatisk for en stor del av norsk mat- og drikkenæring.

– Nivået på handelslekkasjen til Sverige er nå så stor at det gir negative strukturelle og langsiktige virkninger for mat- og drikkenæringen i Norge, og det krever rask handling fra norske myndigheter, sier Brubakk.

