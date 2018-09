Krav om ett års fengsel for Veireno-sjef

innenriks

Fredag ble rettssaken mot Veireno-sjefen rundet av i Follo tingrett. Dommen i saken er ventet tirsdag 18. september.

– Bakgrunnen for påstanden er en helhetsvurdering av de forholdene som er omhandlet i tiltalebeslutningen og som vi la ned påstand om domfellelse for, opplyser politiadvokat Daniel Sollie til NTB.

Tiltalen gjelder ti brudd på arbeidsmiljøloven, i Vestfold fra oktober 2015 til november 2015 og i Oslo fra oktober 2016 til januar 2017, ifølge NRK. Rettssaken omfatter også VT Gruppen som eide Veireno.

Påtalemyndigheten mener det i seks av tilfellene er skjerpende at praksisen fortsatte fra Vestfold til Oslo, og at det har vært alvorlig fare for liv og helse. Arbeidstilsynet avdekket blant annet at ansatte hadde jobbet opptil 88 timer i uken.

– Det er nå opp til retten om påtalemyndigheten har ført tilstrekkelig med bevis for det faktum vi har lagt til grunn for vår påstand, sier Sollie.

– Stor belastning

Forsvareren til Enger og VT-gruppen, advokat Christian Lundin, sier at saken har vært en stor belastning for hans klient, som ifølge NRK tok til tårene i retten fredag.

– Han mener fortsatt at det er en rekke forhold som han ikke kan klandres for og som førte til brudd på arbeidsmiljøloven. Han mener at det ikke er riktig at han skal straffes for forholdet da han gjorde så godt han kunne ved å forsøke å etterkomme kommunens krav om å tømme søppelet til tross for at kommunen visste at arbeidsmiljøloven ble brutt, sier Lundin til NTB.

Lundin mener Oslo kommune selv har brutt arbeidsmiljøloven hundrevis av ganger siden kommunen overtok ansvaret for søppeltømmingen i februar 2017.

Søppelkaos

Det ble store problemer med søppelhenting i Oslo da Veireno tok over ansvaret i oktober 2016. Kommunen mottok over 30.000 klager fra byens innbyggere, og mange steder hopet søpla seg opp.

I februar i fjor ble det kjent at renovasjonsselskapet Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven over 2.000 ganger fordi de ansatte jobbet for lange dager og ikke fikk nok hvile. Enger slo selskapet konkurs 22. februar samme år. Oslo kommune hadde da hevet kontrakten. Kort tid senere ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet.

