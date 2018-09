PST mener det er sannsynlig at Sandbergs mobilbrudd er blitt misbrukt av Kina og Iran

innenriks

– PST vurderer at en norsk statsråd er et høyverdig etterretningsmål for både Iran og Kina. Ut ifra dette er det sannsynlig at sikkerhetsbruddene har gjort informasjon tilgjengelig for uautoriserte aktører, skriver statsminister Erna Solberg (H) i et svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

PST vurderer risikoen ved at Per Sandberg brøt instruksen og tok med tjenestetelefonen til Kina og Iran som «høy», heter det i brevet.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Måtte gå

Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister i august etter at det ble kjent at han mot regelverket tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Iran. Det er også avdekket at han har brukt samme mobiltelefon på reise til Kina.

I kjølvannet av Sandberg-saken ba kontrollkomiteen statsminister Erna Solberg svare på en rekke spørsmål om sikkerhet ved regjeringens mobilbruk, og en enstemmig komité ble enig om å sende ti spørsmål om Sandberg-saken til Statsministerens kontor.

I svaret kommer det også fram at PST legger til grunn at både i Iran og Kina vil all kommunikasjon til og fra en mobiltelefon kunne bli avlyttet uten at brukeren kan oppdage det. I tillegg til at selve kommunikasjonen enkelt kan avlyttes av det besøkte landets myndigheter, kan telefonen kompromitteres slik at innholdet og de lagrede dataene på telefonen eksponeres.

Nye råd for utenlandsreiser

Kontrollkomiteen ville også vite hvilke tiltak statsministeren vil iverksette for å hindre lignende sikkerhetsbrudd i fremtiden.

– Rutiner må gjennomgås og om nødvendig innskjerpes. Jeg har bedt Justisdepartementet følge opp dette raskt, skriver statsministeren.

Hun medgir at det i framtiden likevel kan skje bevisste eller utilsiktede brudd på retningslinjene, ikke minst er det utfordrende for private reiser der departementene ikke er direkte involvert.

Når det gjelder bruk av elektronisk utstyr under reise til høyrisikoland, som for eksempel Iran og Kina, har Justisdepartementet bedt PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om å utarbeide felles råd om informasjonssikkerhet og bruk av elektronisk utstyr.

– Det er planlagt at disse rådene skal presenteres for departementsfellesskapet i løpet av september og danne grunnlag for en vurdering av om det er behov for å fastsette nærmere føringer om slik bruk, skriver Solberg.

Flere brudd

I sitt svar går statsministeren også gjennom alle kjente brudd på retningslinjene i departementene siden 2010. Der går det fram at flere politikere, som Ap-leder Jonas Gahr Støre, tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Sp-leder og statsråd Liv Signe Navarsete, også har tatt med og brukt tjenestetelefonen i høyrisikoland. En rekke statssekretærer står også på lista.

I noen av tilfellene ligger hendelsen seks-sju år tilbake i tid, og da fantes det ikke like strenge sikkerhetsregler som i dag, skriver Aftenposten.