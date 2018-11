Mahad Mahamud fikk avslag på anken om å få bli i Norge

innenriks

Lagmannsretten fant i likhet med Oslo tingrett ut at det var sannsynliggjort at mannen mot bedre vitende hadde gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn som var avgjørende for at han fikk opphold og senere statsborgerskap.

«Endringer, motsigelser og troverdighetsbrister i forklaringene tilsa at påliteligheten av opplysningene var lav. Utvisningen er ikke uforholdsmessig, særlig i betraktning av at hele oppholdet her i landet var basert på feilaktig faktum», heter det blant annet i dommen.

Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000 oppga han å være 14 år og somalisk statsborger. Etter først å ha fått avslag på asylsøknaden, ble han innvilget midlertidig opphold og i 2008 norsk statsborgerskap.

Den unge mannen utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus, men i 2013 fikk Utlendingsnemnda (UNE) et tips om at han hadde ført norske myndigheter bak lyset.

Politiet ble koblet inn og gransking ble iverksatt. Tre år senere konkluderte UNE med at den da 29 år gamle bioingeniøren ikke kommer fra Somalia og han mistet både sitt norske statsborgerskap og jobben.

Han gikk da til sak for å få omgjort vedtaket, men Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at Mahmuds somaliske fødselsattest var forfalsket, at han trolig var mellom 18 og 20 år da han ankom Norge og at han og familien kommer fra Djibouti.

Denne dommen er nå stadfestet av Borgarting lagmannsrett.