Ingen pågrepet etter skyting i Oslo

innenriks

Skytingen fant sted i nærheten av Martin Linges vei. Foreløpig er ingen pågrepet. Det er heller ikke funnet noen skadde, opplyser politiet.

Politiet fikk melding klokka 19 fra flere vitner på stedet som sa at det var avfyrt skudd, og at det var en bil som hadde kjørt fra stedet. Ved 23-tiden bekrefter operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt til NTB at det har skudd ble avfyrt på Bogerud. Krimvakta i Oslo har nå overtatt saken og skal etterforske den videre.

– Det ble avfyrt to skudd opp i lufta, ifølge vitner. Skuddene skal altså ikke ha blitt avfyrt mot noen, sier vaktleder Kenneth Vold på krimvakta i Oslo.

Ifølge vitner var det noe krangling i forkant, og at flere personer skal ha løpt fra stedet etter skuddene. Politiet var i området og søkte med store styrker etter både bilen og dem som skal ha løpt fra stedet. Bilen skal være en grønn eller grå sedan, opplyser operasjonslederen.

Ved midnatt avsluttet operasjonslederen innsatsen på åstedet. Krimvakta har nå tatt over etterforskningen. De ønsker ikke å si om politiet har fått inn beskrivelse av de involverte, om de har identitet på dem eller om de tilhører et kriminelt miljø i Oslo.

