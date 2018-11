Ropstad ber de borgerlige bruke partipisk i abort-saken

innenriks

– Det vil alltid være slik at en regjeringserklæring må godkjennes i stortingsgruppene. hvis de godkjenner den, må de går for den. Og da er tradisjonen å si ja eller nei til hele pakka, sier Ropstad til NRK.

KrF ønsker endringer i abortlovens paragraf 2c, som partiet anser som diskriminerende. Ropstad har tidligere uttalt at målet er at flere kvinner skal få søknaden om senabort avvist i abortnemnda. Nå vedgår han at en eventuell lovendring i seg selv ikke vil føre til færre aborter på kort sikt.

– Hovedpoenget er ikke en reduksjon fra et år til et annet. Det viktigste er en holdningsendring over tid, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt seg villig til å diskutere det hun omtaler som det diskriminerende elementet i abortloven, men har fastholdt at kvinner i praksis skal få innvilget abort like ofte som i dag.

