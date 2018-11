KrFU-lederen: Abortsaken er ikke noe ultimatum

innenriks

Tønnessen var blant dem som trakk fram Erna Solbergs (H) løfte om at hun var villig til å diskutere abortloven som et viktig argument for å forhandle med de borgerlige framfor venstresiden om regjeringsmakt.

– KrF har en historisk mulighet for gjennomslag på noen av våre viktigste hjertesaker, skrev ungdomspartilederen blant annet i et innlegg i Stavanger Aftenblad samme dag som veivalget skulle avgjøres på landsmøtet.

– Det er ikke noe ultimatum og det har det aldri vært. Men vi har blitt lovet at det skal på forhandlingsbordet, og jeg forventer at vi prater om det, sier hun til NTB nå.

– Ikke avgjørende

– Det Erna viste oss, var en forståelse for våre viktigste saker, framholder hun, men tilføyer at abortsaken ikke var avgjørende for hennes valg av side.

Tønnessen deltok fredag på KrFs landsstyremøte, der partiets forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad får innspill til kravlista før forhandlingene med de borgerlige regjeringspartiene.

– Er det viktig at en endring av abortloven fører til reell nedgang i aborttall?

– Det viktigste for meg er at man fjerner det diskriminerende elementet, og så må man jobbe for å få ned aborttallene på andre måter, sier hun.

– Naturlig sak for KrF

Tønnesen mener det ikke er noen forskjell på hvordan hun selv, Ropstad eller Høyre snakker om disse spørsmålene nå og før landsmøtet for en uke siden.

– Det er et helt naturlig spørsmål for KrF å løfte og det har vi nå en mulighet for i en flertallsregjering. Vi må få gjennomslag for dette i en regjeringsplattform om vi skal få gjennomslag for det. Men det er ikke et spørsmål vi løfter bare fordi vi skal i regjering, sier hun.

I spørsmålet om tvillingabort, eller fosterreduksjon som det heter på fagspråk, sier Tønnessen at det viktigste er at avgjørelsene tas i en nemnd. I dag kan kvinner selv avgjøre om de vil få utført inngrepet dersom de ber om det før uke 12 i svangerskapet.

