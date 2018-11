KNM Helge Ingstad fikk klare advarsler fra tankskipet før ulykken

innenriks

Avisen har også radarbilder som viser at fregatten holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet, til tross for gjentatte advarsler om at de kom til å kollidere.

Lydloggen viser at det ble opprettet kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt.

Uten å være sikker på om det er fregatten som kommer mot dem, spør «Sola TS» om det er «Helge Ingstad» som kommer mot dem. Dette bekrefter krigsskipet fem sekunder etter.

I tiden som følger ber tankskipet fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord.

Svaret fra fregatten er: «Da går vi for nærme blokkene.»

«Sving styrbord, hvis det er du som kommer. Altså, du har ...», svarer «Sola TS» blant annet.

Senere gir tankskipet følgende beskjed: «Helge Ingstad! Drei!», før de tre sekunder etter sier: «Det blir en kollisjon her da».

Kontakten med «Helge Ingstad» blir sporadisk etter dette, og det ljomer kraftig fra fregattens alarmer. «Vi har slått alarm. Prøver å få kontroll på situasjonen», sier de til vaktsentralen, ifølge VG.

NATO har bekreftet at fregatten drev navigasjonstrening da kollisjonen skjedde.

VG har informert Forsvaret om at avisen har lydlogg og radarbilder fra ulykken. De ønsker ikke å kommentere dette.

