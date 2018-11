Listhaug beskyldes for skulking på Stortinget

innenriks

En oversikt Dagbladet har fått tilgang til, viser at Listhaug er den politikeren med desidert mest fravær i komitéen. I høst har hun kun møtt opp på møtet 8. november.

– Det er provoserende når noen ikke gidder å gjøre jobben de er valgt av folket til å gjøre, sier Kjersti Toppe.

Sp-politikeren har sittet i helsekomiteen siden 2009 og sier at hun ikke har opplevd maken til fravær.

– Listhaug er omtrent ikke til stede på komitémøtene på Stortinget. Hun er veldig synlig i mediene, men fraværende i jobben sin på Stortinget. Det er fint å være ute i landet og treffe folk, men det er helt feil å systematisk skulke jobben på Stortinget, sier Toppe. Hun viser til at komitémøtene i utgangspunktet er obligatoriske.

Sylvi Listhaug svarer med at Frp som regel er representert i komiteen, og at Kjersti Toppe ikke trenger å bekymre seg over hvordan partiets representanter fordeler arbeidet seg imellom. Frp-toppen gjør det også klart at hun kommer til å fortsette å reise.

– Jeg bruker tiden min på å reise for å smake på mat eldre blir servert, møte ansatte og eldre som vet hvor skoen trykker og følge opp viktige saker for alle de som er avhengig av god eldreomsorg og nødvendige helsetjenester, sier den tidligere justisministeren til Dagbladet.

